Гослесагентство работает над новой системой противопожарных мероприятий

Вопрос охраны лесов от пожаров является одной из важнейших из всех задач, которые решаются лесохозяйственными предприятиями Гослесагентства.

Об этом заявил председатель Государственного агентства лесных ресурсов Украины Андрей Заблоцкий, передает Правительственный портал.

«Уверен, что нужно разработать и утвердить новую комплексную систему противопожарных мер в лесах. Такие меры должны соблюдать абсолютно все лесопользователи — начиная от государственных предприятий, и заканчивая коммунальными и военными лесхозами, природно-заповедным фондом и частными лесопользователями. Мы уже над этим активно работаем», — сказал Заблоцкий.

По его словам, в лесной отрасли создана и функционирует ведомственная пожарная охрана, основой которой являются лесные пожарные станции.

«Охрану лесов от пожаров обеспечивают 307 государственных лесохозяйственных и лесоохотничьих предприятий, в составе которых функционирует более 1,7 тыс. лесничеств и 273 лесные пожарные станции. Численность ведомственной пожарной охраны составляет более 13 тыс. человек. В лесах создана сеть из 502 пожарно-наблюдательных вышек, из которых 337 оборудованы современными телевизионными системами наблюдения», — отметил руководитель агентства.

По его данным, государственные лесохозяйственные предприятия имеют 644 пожарных автомобиля, 467 лесопожарных модулей на полноприводном шасси, 1,7 тыс. тракторов с почвообрабатывающим оборудованием, 1,1 тыс. мотопомп, 8,9 тыс. ранцевых лесных опрыскивателей и другие технические средства. Почти 80% пожарной техники имеет возраст 30-40 лет и нуждается в обновлении.

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«С целью оперативного выявления и мониторинга возгораний в лесных насаждениях широко используются беспилотные летательные аппараты. На сегодняшний день такие квадрокоптеры уже приобретены за счет собственных средств — 42 единицы», — добавил Заблоцкий.

Кроме того, глава Гослесагентства сообщил, что в I квартале 2020 года государственными предприятиями, относящимися к сфере управления Гослесагентства, обустроено: 11,8 тыс. км новых минерализованных полос, проведен уход за ними в объеме 27,7 тыс. км; 2,3 км дополнительно новых противопожарных разрывов, заслонов, барьеров; перекрыто 10 тыс. внеплановых лесных дорог. В лесах вдоль дорог общего пользования и в местах отдыха населения установлено 8,1 тыс. аншлагов, бигбордов, панно, плакатов на противопожарную тематику.

По материалам: ukrinform.ru