Коронавирус в Вишневом: что изменилось за двое суток

О ситуации знают на всех уровнях — министр здравоохранения заявил, что изучается, были ли промедления в карантинных мерах

С тех пор как Укринформ освещал проблему со вспышкой COVID-19 в общежитии Вишневого, прошло двое суток. За это время стало известно, что инфицировано уже 78 жителей (было 38), некоторые из них находятся в больнице. То ли из-за резонанса в СМИ, то ли в силу осознания масштаба проблемы, местные власти все же обратили внимание на катастрофическую ситуацию. Хотя жители общежития до сих пор опасаются, что через некоторое время о них могут забыть.

Продукты поставляют на средства города, открыта горячая линия

У здания общежития так же дежурит Нацгвардия. Говорят, еще в первый день изоляции один мужчина пытался выскочить в магазин, поэтому нацгвардейцы будут здесь в течение всего двухнедельного карантина. Внутри же на посту постоянно находятся медицинские сестры одного из детсадов. Из 78 инфицированных в больнице сейчас находятся четверо, остальные — в общежитии. В случае ухудшения состояния они должны обращаться по телефону к семейному врачу, который выпишет лекарства или направит в больницу — все по протоколу. Как рассказывает в комментарии Укринформу активистка из Вишневого Людмила Мартыненко, которая помогает людям в общежитии, вчера тесты сделали еще десятку людей, поэтому количество инфицированных еще не окончательная.

Вот что сообщается на сайте горсовета Вишневого: "В настоящее время медицинские работники Вишневской городской больницы протестировали 224 человека, у 78 обнаружен COVID-19. Из них — 16 детей до 17 лет. Четверо пациентов находятся на стационарном лечении. Остальные — на самоизоляции под наблюдением врачей. Большинство людей даже не подозревали, что они заболели. Поскольку не было никаких симптомов. Городской совет Вишневого обеспечивает каждого жителя общежития продуктовыми наборами первой необходимости. К помощи приобщаются и волонтеры".

Людмила Мартыненко говорит, что первую партию продуктов и питьевой воды от города завезли вчера вечером для всех жильцов общежития. Сегодня пришла вторая — овощи и яйца. Правда добавляет, что сообщалось, что в пакете будут маски, но люди рассказали, что их там не было. Маски сегодня передаст волонтер, которая сама сшила их более 200. Артем Глинский помог с приобретением кварцевой лампы для обеззараживания комнат. В шутку добавляет, что горсовет организовал горячую линию, но когда жители задают неудобные вопросы, там бросают трубку.

На вопрос о том, чего сейчас людям не хватает, Людмила Мартыненко отвечает так: "Не хватает уверенности в том, что о нас не забудут. Дезинфекция была проведена полностью только 22 апреля. Но вопрос в том, как часто она нужна в очаге инфекции? " (Например, в киевских многоэтажках дезинфекцию делают ежедневно независимо от наличия инфицированных в доме. — Ред.)

Спрашиваем, а проводилось ли эпидрасследование по установлению круга контактов, ведь люди только с понедельника узнали, что они инфицированы, а до этого ходили на работу, в магазины… Госпожа Мартыненко отвечает, что по словам полиции, широкое эпидрасследование проводиться не будет: слишком велик круг контактов не хватит для этого человеческого ресурса. Ну, это называется — будет, как Бог даст …

В завершение активистка добавляет, что из-за судебной тяжбы с владельцем общежития, пока все комнаты отключены от горячей воды, а 13 семей еще и без света. Город и район так ничего и не смогли решить, поэтому люди просят о вмешательстве области — хотя бы временно включить свет и горячую воду до конца карантина.

Областная администрация: работу над ошибками провели

Сегодня онлайн-брифинг о текущей ситуации с заболеваемостью коронавиром в области провел и.о. председателя Киевской областной госадминистрации Василий Володин. Он рассказал, что в общежитии на изоляции находятся 239 человек. Всего проведен 241 ПЛР-тест, в частности двум сотрудникам общежития. Также будут обследованы и 65 сотрудников полиции. Из 78 инфицированных 2 умерли, 4 находятся в больнице, 72 — на самоизоляции. Пока среди изолированных лишь у 10 есть клинические признаки течения болезни, а у остальных — бессимптомное течение. У общежития постоянно дежурит бригада экстренной помощи.

"В Центральной районной больнице в Боярке в инфекционном отделении имеются 10 боксов на 40 коек. Кроме того, подготовлены 53 койки в терапевтическом отделении. С 23 апреля перепрофилируются и другие кровати и прекращается ургентная хирургическая госпитализация. Также с 16 апреля 2020 г. коммунальное некоммерческое предприятие Ирпенская центральная городская больница, задействована для помощи пациентам с коронавирусом — есть 40 коек. По профессиональному мнению врачей этого вполне хватает для приема пациентов ", — отметил Василий Володин.

Он также добавил, что городские власти выделили денежную помощь для обеспечения питанием изолированных людей. Также открыта горячая линия по телефону: 093 018 53 61, на которую можно обращаться для решения любых вопросов, в том числе и доставке лекарств в случае ухудшения состояния здоровья.

Председатель областного департамента здравоохранения Максим Ионов в комментарии Укринформу рассказывает, что состояние пациентов, находящихся в Киево-Святошинской центральной районной больницы среднестабильное, они находятся под круглосуточным наблюдением медработников и проходят лечение. На вопрос о том, будет ли проведена разъяснительная работа с администрацией других общежитий области, господин Ионов отвечает, что рекомендовал это сделать. Он добавляет, что в случае наплыва пациентов Киево-Святошинский центральная районная больница тоже имеет возможность перепрофилировать койки.

Сегодня ситуацию в Вишневом прокомментировал и министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала “Украина24”, сообщает Интерфакс.

"Все находится под контролем Киевской областной власти. Главный санврач пока разбирается, были ли промедления с установлением карантинных мер", — отметил министр. Что ж, надеемся, что ситуация в Вишневом послужит уроком для местных властей других регионов, чтобы избежать подобного сценария.

Юлия Горбань, Киев

Тем временем. На брифинге и.о. председателя Киевской областной госадминистрации Василий Володин также сообщил, что в области проверяют еще два общежития.

"Сейчас идет проверка еще двух общежитий, где обнаружены больные коронавирусом. Первый — в Бориспольском районе в селе Петропавловское. В общежитии проживает инфицированная медработница. С семьей она занимает отдельное крыло с собственной кухней и санузлом. Всего там 43 жителя, клинических проявлений болезни нет, у всех взяли образцы на ПЛР-тест "

В другом общежитии в Гостомеле инфицирован военнослужащий Нацгвардии. Болезнь у него обнаружили во время плановой проверки. Он проживает с семьей в отдельном блоке с отдельными кухней и санузлом. У членов семьи тоже взяты анализы.

По материалам: ukrinform.ru