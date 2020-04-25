Культурный фонд решил, какие проекты поддержит после сокращения бюджета
Украинский культурный фонд определил порядок поддержки проектов после секвестра Государственного бюджета.
Об этом сообщается на официальном сайте фонда.
«В рамках предыдущего бюджета УКФ в размере 697 млн грн на реализацию проектов, поданных на 10 конкурсных программ, было предусмотрено 462 млн грн. После принятия Верховной Радой изменений в Государственный бюджет финансирование фонда было сокращено до 400,86 млн грн, из них на поддержку проектов предоставлено 334 млн 367 тыс. грн», — говорится в сообщении.
Как отмечается, в связи с сокращением средств на поддержку проектов, представленных на конкурсные программы, и рисками, связанными с распространением COVID-19, Наблюдательный совет фонда принял решение не поддерживать проекты и отдельные статьи расходов в них, нацеленных на участие в международных событиях, международную мобильность, в связи с повышенным риском выполнения.
В отношении проектов (или отдельных статей расходов в них), основным результатом которых являются мероприятия и события, и проектов с привлечением иностранных участников, то они могут быть профинансированы исключительно при условии перевода событий или привлечения участников в онлайн или диджитальные форматы из-за высокого риска в связи с продлением запрета на проведение массовых мероприятий. Если же переформатирования будет невозможно, УКФ оставляет за собой право их не поддерживать.
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В случае, если на переговорныепроцедуры приглашены несколько проектов от одного заявителя, то фонд предоставит финансирование только одному (по выбору заявителя) или сократит бюджеты всех представленных проектов на 35%;
Также решено сократить бюджет каждого проекта, приглашенного на переговорные процедуры, по меньшей мере на 10%. Это позволит профинансировать около 348 проектов, с учетом уплаты налогов на ФОТ.
Фото: facebook.com/NationalBankOfUkraine
По материалам: ukrinform.ru