Минздрав: Пока нет необходимости привлекать студентов-медиков к борьбе с COVID-19

Министерство здравоохранения планировало привлекать студентов медицинских вузов и интернов к борьбе с коронавирусной болезнью, в частности для организационно-технических мероприятий, но на сегодня такой необходимости нет.

Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 25 апреля, сообщает корреспондент Укринформа.

«Всех студентов, в том числе студентов медицинских вузов и интернов, планировали привлекать исключительно на добровольных началах. Ради этого они заполнили соответствующие анкеты, все это происходит на уровне департаментов здравоохранения. Планировалось привлекать их к борьбе с коронавирусной болезнью для организационно-технических мероприятий, но на сегодня такой потребности не существует: нам полностью хватает всех наших медицинских работников, если мы смотрим на нагрузку на медицинскую систему», – отметил министр.

При этом, по его словам, если такая потребность возникнет, то Минздрав может привлекать добровольцев из числа студентов-медиков.

«У нас есть все данные о наших добровольцев, которые они заполнили, и сразу они будут привлечены. Эта работа ведется на уровне регионов», – добавил Степанов.

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Как сообщал Укринформ, по данным Минздрава, в Украине по состоянию на утро 25 апреля зарегистрировали 8125 случаев заболевания коронавирусной болезнью. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 478 человек. В результате осложнений, вызванных болезнью, умер 201 человек, из них 105 мужчин и 96 женщин. Среди умерших преобладают лица старше 50 лет (86%). 782 пациента выздоровели.

При этом в Украине коронавирусной болезнью заболели 1574 медицинских работника.

По материалам: ukrinform.ru