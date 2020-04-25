НАПК передало материалы в отношении ложных сведений в декларациях на 900 миллионов

С момента "перезапуска" Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции передало материалы относительно декларирования недостоверной информации на почти 900 миллионов гривен.

Об этом сообщает прессслужба НАЗК в Telegram.

"В правоохранительные органы переданы материалы по декларированию недостоверных сведений почти 900 млн грн. Выявить эти нарушения удалось благодаря просмотру всех материалов полных проверок, которые были завершены к сентябрю 2019 года, однако окончательные решения по их результатам не приняты", — говорится в сообщении.

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Так же, как отмечают в агентстве, сейчас идет работа по созданию электронного реестра отчетов политических партий.

"Электронный реестр должен стать доступным для пользователей уже с 16 июля 2020 года", — добавили в НАПК.

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Как сообщал Укринформ, 16 октября Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины относительно обеспечения эффективности институционального механизма предотвращения коррупции", который “перезагружает” НАПК.

Принятый 2 октября Верховной Радой президентский закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения эффективности институционального механизма предотвращения коррупции" изменил форму управления НАПК с коллегиальной на единоличную.

По материалам: ukrinform.ru