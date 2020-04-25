SkyUp: госавиаслужба задержала спецрейс Киев-Франкфурт

Государственная авиационная служба Украины не дает разрешение на вылет спецрейсу авиакомпании SkyUp Airlines по маршруту Киев — Франкфурт, который должен был вылететь 25 апреля в 7:45.

Об этом сообщает пресс-служба SkyUp Airlines.

«Спецрейс PQ907 по маршруту Киев — Франкфурт авиакомпании SkyUp Airlines, который должен был вылететь 25 апреля в 7:45, задерживается.. рейс не выпускают из Украины. По непонятным для авиакомпании причинам ГАСУ (Государственная авиационная служба Украины – ред.) не выдает разрешение на выполнение этого рейса. Об официальной причине задержки выдачи разрешения нам не сообщают», — говорится в публикации.

Как отмечается, среди пассажиров — иностранные граждане, граждане Европейского Союза, в том числе дипломаты. Многие из этих пассажиров добираются домой через Франкфурт транзитом. Для большей части пассажиров Франкфурт — не конечный пункт назначения, им еще предстоит долгий путь в свои страны и города. Этот спецрейс был организован именно для того, чтобы помочь иностранным гражданам вернуться домой.

По информации пресс-службы авиакомпании, на этой неделе SkyUp Airlines уже успешно выполнил спецрейсы в Франкфурт, Берлин и Сеул.

Также отмечается, что вся техническая документация, необходимая авиакомпании для выполнения данного рейса, в наличии, согласована в полном объеме.

На данный момент авиакомпания принимает меры для того, чтобы рейс состоялся, и ожидает разрешение от ГАСУ.

Читайте также: SkyUp развивает новое направление — грузовые перевозки

Как сообщалось, правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, были закрыты заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Остановлена работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение. Сначала карантин был введен до 3 апреля, а затем продлен до 24 апреля. А 22 апреля Кабмин продлил карантин до 11 мая включительно.

С 28 марта Украина полностью закрыла границу для регулярного сообщения, в частности авиационного.

По материалам: ukrinform.ru