Статус безработного теперь можно оформить за 10 минут на портале «Дія»

Общество
Таисия Слепцова0
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Статус безработного теперь можно оформить за 10 минут на портале "Дія"

Кабмин поддержал запуск экспериментального проекта оформления статуса безработного и получения пособия по безработице онлайн через портал «Дія».

Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль на своей странице вFacebook.

«Теперь, чтобы оформить статус безработного, необходимо авторизироваться на портале «Дія», выбрать соответствующую услугу, заполнить анкету и прикрепить определенный перечень документов», — отметил Шмыгаль.

По его словам, вся процедура будет занимать примерно 10 минут, а срок рассмотрения заявок в центре занятости в период карантина не должен превышать одного рабочего дня.

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Оповещение о результате обработанной заявки будет поступать на электронную почту, смс-сообщением на телефон, а также будет доступно в личном кабинете пользователя на портале «Дія».

По материалам: ukrinform.ru


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