Степанов опровергает фейк про массовое заражение во время тестирования

В Украине на сегодня нет ни одного случая заражения коронавирусом COVID-19 здоровых людей во время прохождения ими тестирования и практически не существует такой возможности.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 25 апреля, сообщает корреспондент Укринформа.

«Конечно, это фейковая информация (о том, что во время тестирования на COVID-19 здоровые люди будут массово инфицированы этим же вирусом, — ред.). У нас не существует таких случаев, потому что механизм тестирования исключает заражение здорового человека вирусом COVID-19. Это обеспечивается, прежде всего, как самим механизмом тестирования, так и тем, что медицинские работники проводят его в средствах индивидуальной защиты по соответствующим алгоритмам. Поэтому у нас как нет таких случаев, так и практически не существует возможности, чтобы такое произошло», — отметил министр.

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Как сообщал Укринформ, по данным Минздрава, в Украине по состоянию на утро 25 апреля зарегистрировали 8125 случаев заболевания коронавирусной болезнью. За прошедшие сутки количество инфицированных выросло на 478 человек. В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 201 человек, из них 105 мужчин и 96 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%). 782 пациента выздоровели.

При этом в Украине коронавирусной болезнью заболели 1574 медицинских работника.

По материалам: ukrinform.ru