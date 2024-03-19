Российский Telegram-канал «Кремлевская табакерка», ссылаясь на источники в Генеральном штабе страны-агрессора и среди оккупантов на полуострове, заявил об ударе БПЛА по Крыму, информирует «НБН».

Сообщается, что временно захваченный полуостров атаковали три дрона, два из которых были ликвидированы. В результате удара беспилотника в районе Армянска получил серьезные повреждения зенитный ракетный комплекс россиян С-400 «Триумф».

Также благодаря эффективной работе БПЛА трое «освободителей» стали «двухсотыми», двое – «грузом 300». В Telegram-канале добавили, что потери армии Путина в результате обстрела еще уточняются.

Ранее СМИ РФ сообщили, что путинские оккупационные силы за сутки потеряли более 30 захватчиков в ходе рейда российских добровольцев в Белгородскую область.