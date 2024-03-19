Главный разведчик Украины в эксклюзивном интервью для ток-шоу «Храбрые сердца» рассказал, что операция военных в Ирпене стала переломным моментом в боях на Киевщине, информирует «НБН».

По словам генерала, операция Сил обороны в этом городе стала неожиданностью для «освободителей». Благодаря эффективной работе защитников группировка путинских войск, которая действовала на Киевском направлении, была рассечена надвое. После этого бойцы «второй армии мира» начали бежать из-под столицы.

Военачальник также вспомнил о подготовке к подрыву дамбы на реке Ирпень, чтобы за счет расширения ее русла создать препятствия для захватчиков.

Начальник ГУР МОУ рассказал, что к нему приехал главный инженер организации, которая отвечает за гидротехнические сооружения. Специалист долго рассказывал Буданову что к чему научными терминами.

Генерал попросил его прямо сказать, что надо сделать, чтобы река вышла из берегов. Инженер объяснил, где должен быть взрыв и нужно открыть шлюзы, после чего пошла работа.

Ранее глава ГУР прокомментировал рейд российских добровольцев в Курскую и Белгородскую области РФ.