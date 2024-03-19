В интервью французскому изданию Le Figaro глава «Нафтогаза» напомнил, что обычно отопительный сезон в Украине заканчивается 15 апреля. Однако в этом году подачу тепла в дома могут завершить уже в конце этого месяца из-за плюсовой температуры воздуха, информирует «НБН».

По словам Чернышова, наша страна спокойно пережила зиму в условиях войны, усвоив уроки 2022 года, когда войска государства-террориста наносили массированные удары по энергетической системе. Украина смогла подготовиться к атакам оккупантов на инфраструктуру.

Напомним, что в 2023 году в некоторых городах также досрочно закончили отопительный сезон из-за погодных условий. Однако оказалось, что потепление было временным, после чего в страну вернулись мороз и снег.

Как сообщалось, глава Министерства финансов Сергей Марченко прокомментировал задержки денежной помощи Украине от США. Чиновник рассказал о плане Б, который рассматривает Киев, на случай, если Вашингтон откажется поддерживать нашу страну.