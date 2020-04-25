В Киеве выявили масштабную схему продажи детей за границу

В Киеве пресекли деятельность группы лиц, которая наладила перемещение за границу младенцев под прикрытием программы суррогатного материнства.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.

"Киевская местная прокуратура №6 совместно с сотрудниками Национальной полиции Украины по результатам длительной спецоперации пресекла деятельность группы лиц, которые под прикрытием программы суррогатного материнства за денежное вознаграждение осуществляли перемещение новорожденных детей за границу (ч. 2 ст. 149 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Согласно материалам следствия, к организации схемы причастны руководители одной из столичных медицинских клиник, предоставляющей услуги в сфере репродуктивной медицины, а также группа лиц, которые подыскивали в Украине женщин для оформления фиктивных браков с иностранцами и участия в программах суррогатного материнства.

Общий размер денежного вознаграждения, которое получали участники сделки, составлял около 50 тыс. долларов США, из которых оплата за организацию искусственного оплодотворения составляла 15 тыс. долларов США, услуги по оформлению фиктивного брака с иностранцами 1000-1500 долларов США.

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24 апреля 2020 года в рамках спецоперации по адресам проживания фигурантов, офисов, клиники и в автомобилях было проведено 11 обысков, в ходе которых изъяли: медицинскую документацию, паспорта граждан Украины и заверенные копии паспортов граждан иностранных государств, доверенности на представление интересов, другие документы, денежные средства , ноутбуки, мобильные телефоны, черновые записи и флешносители.

В ходе следственных действий также были установлены адреса квартир, где содержались новорожденные дети до решения вопроса об их перемещении через границу.

Так, в квартире хостельного типа на территории Соломенского района столицы правоохранители обнаружили 5 новорожденных детей от 2 до 6 недель, которые находились под наблюдением двух женщин и мужчины. После оформления сотрудниками ювенальной превенции соответствующих актов младенцев доставили в детские больницы города Киева.

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В настоящее время продолжается систематизация и анализ изъятой документации. Проводятся мероприятия по проверке около 140 граждан иностранных государств на причастность к перемещению новорожденных детей за границу в нарушение действующего законодательства.

Следственные действия осуществляются следователями СО Печерского УП ГУНП в г. Киеве под процессуальным руководством группы прокуроров, в том числе ювенальных, Киевской городской прокуратуры №6, с участием сотрудников отдела департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, ГУНП в г.Киеве и управления уголовного розыска ГУНП в г. Киеве.

Фото: Офис генпрокурора

По материалам: ukrinform.ru