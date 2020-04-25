Выздоровление от Covid-19 не гарантирует иммунитета — ВОЗ

Выздоровление пациента от коронавирусной болезни Covid-19 не ограждает его от повторного заражения. Пока нет доказательств, чтобы утверждать, что у тех, кто переболел коронавирусной болезнью, обязательно возникает иммунитет.

Об этом заявляют во Всемирной организации здравоохранения, сообщает BBC.

"Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) утверждает, что пока нет доказательств того, что люди, которые выздоровели от болезни Covid-19 и имеют антитела, защищены от повторного заражения", — говорится в сообщении.

Существует мнение, что люди, которые преодолели коронавирус, могут вырабатывать антитела, способные обезвреживать вирус, таким образом предотвращая повторное заражение.

Тестирование на антитела, с целью выявить, был ли у человека в прошлом коронавирус, пока считается одним из факторов на пути выхода из карантина. Впрочем, считают в ВОЗ, антитела не защищают от нового заражения.

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Как сообщалось, по состоянию на утро 25 апреля в мире зафиксированы 2831860 случаев коронавируса, в частности 807 010 человек выздоровели и 197318 — погибли.

По материалам: ukrinform.ru