Учителя осенью пройдут с учениками материал, который пришелся на карантин – МОН

В сентябре следующего учебного года во всех школах будет предусмотрено так называемое корректирующее обучение: учителя пройдут с учениками материал, изучение которого пришлось на карантин

Об этом в интервью Радио Свобода сообщила исполняющий обязанности министра образования и науки Украины Любомира Мандзий.

«В Украине в 190 школах обучение проходило на русском языке. Со следующего учебного года для учеников 5-го и высших классов 80% программы должно проходить только на украинском языке. Для организации этого были проведены многие мероприятия по изучению учителями украинского языка. Эти обучения для учителей проходили в разных уголках Украины. К этим обучениям привлекались все учителя. Собственно, мы можем реализовать норму закона об образовании, а также норму закона о полном общем среднем образовании», — сказала Мандзий.

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Как сообщалось, осенью 2017года вступил в силу закон об образовании. Норма закона относительно государственного языка образования вызвала критику в некоторых кругах в Украине и за рубежом. В июле 2019 года Конституционный суд Украины признал конституционным языковую статью закона «Об образовании».

В апреле 2019 года, Верховная Рада Украины приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Закон вступил в силу, за исключением отдельных положений, 16 июля.

По материалам: ukrinform.ru