Минздрав дает максимально достоверную информацию о COVID-19 — Степанов

Отсутствие достоверной информации во время ликвидации аварии на ЧАЭС поставило в свое время под угрозу жизни многих людей, и именно поэтому Минздрав Украины максимально открыт в вопросе информирования о ситуации вокруг заболеваемости COVID-19.

Об этом заявил на брифинге 26 апреля министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент Укринформа.

"Отсутствие достоверной информации тогда поставило под угрозу жизни очень многих людей. Именно поэтому сегодня мы стараемся быть максимально открытыми, предоставлять максимально достоверную информацию о и коронавирусной болезни COVID-19, течение этой болезни в Украине, и о состоянии медицины", — отметил Степанов.

Он добавил, что мы должны помнить о подвиге ликвидаторов крупнейшей техногенной катастрофы в истории человечества, которые ценой своей жизни спасли человечество.

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Как сообщалось, 26 апреля отмечается Международный день памяти о Чернобыльской катастрофе.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 26 апреля в Украине 8 617 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 209 летальных, 840 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 492 новых случая.

По материалам: ukrinform.ru