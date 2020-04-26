On Taxi бесплатно будет подвозить медиков к работе

Компания Taxi On сделало бесплатными поездки, заказанные через мобильное приложение, для медицинских работников.

Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавирус_инфо".

"Компания On Taxi поддержала инициативу помощи медицинским работникам и сделала бесплатными поездки, заказанные через мобильное приложение. Воспользоваться такой услугой могут все представители государственных медицинских учреждений", — говорится в сообщении.

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Как сообщал Укринформ, по данным ЦОС, по состоянию на 9:00 26 апреля в Украине 8617 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 209 летальных, 840 пациентов выздоровели.

По материалам: ukrinform.ru