Президент почтил память ликвидаторов аварии на ЧАЭС

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с Премьер-министром Денисом Шмыгалем почтили память ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

Об этом сообщает пресс-служба Президента.

Глава государства возложил цветы к памятнику Героям Чернобыля, расположенному на Чернобыльской АЭС, вблизи энергоблока, где произошел взрыв в 1986 году.

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«Чернобыльская катастрофа — это, без преувеличения, беда планетарного масштаба. Она стала не только горьким уроком из недавнего прошлого, но и предостережением на будущее. Планета Земля является колыбелью и домом для всего человечества, и поэтому ее сохранение — это ответственность каждого человека и общий долг всех наций мира», — подчеркнул Владимир Зеленский.

Присутствующие почтили память спасателей минутой молчания.

фото: пресслужба Президента

По материалам: ukrinform.ru