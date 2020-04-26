Президент почтил память ликвидаторов аварии на ЧАЭС
Президент Украины Владимир Зеленский вместе с Премьер-министром Денисом Шмыгалем почтили память ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции.
Об этом сообщает пресс-служба Президента.
Глава государства возложил цветы к памятнику Героям Чернобыля, расположенному на Чернобыльской АЭС, вблизи энергоблока, где произошел взрыв в 1986 году.
Читайте также: Зеленский осмотрит место пожара в Чернобыльской зоне
«Чернобыльская катастрофа — это, без преувеличения, беда планетарного масштаба. Она стала не только горьким уроком из недавнего прошлого, но и предостережением на будущее. Планета Земля является колыбелью и домом для всего человечества, и поэтому ее сохранение — это ответственность каждого человека и общий долг всех наций мира», — подчеркнул Владимир Зеленский.
Присутствующие почтили память спасателей минутой молчания.
фото: пресслужба Президента
По материалам: ukrinform.ru