В ВСУ зафиксировали уже 38 случаев заражения коронавирусом

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки зафиксировали еще один случай заражения коронавирусом, общее число больных COVID-19 выросло до 38.

Об этом сообщает Командование Медицинских сил ВСУ.

"На 07:00 26 апреля в Вооруженных силах Украины зафиксировано 38 больных острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Также за период пандемии выздоровели 18 человек и есть 2 летальных исхода. На изоляции (в том числе самоизоляция) — 368 человек. Количество личного состава, у которого заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток — 35 человек", — говорится в сообщении.

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Как отмечается, за прошедшие сутки зарегистрировали один новый случай заболевания COVID-19. Больной находится в Черновицком военном госпитале. Состояние здоровья пациента удовлетворительное, симптомы заболевания отсутствуют, добавили в командовании Медицинских сил ВСУ.

По материалам: ukrinform.ru