В Украине COVID-19 подтвердили у 1676 медиков

Коронавирусной болезнью на сегодняшний день в Украине заболели 1 676 медицинских работников.

Об этом заявил на брифинге 26 апреля министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент Укринформа.

"Всего количество медицинских работников, заболевших коронавирусной болезнью, по состоянию на сегодняшнее утро составляет 1 676 человек", — сказал руководитель Минздрава.

По его словам, больше всего медиков заразилось в Черновицкой, Тернопольской и Ривненской областях. Он пояснил, что, в частности, в Черновицкой области на сегодняшний день зафиксировано наибольшее в стране количество инфицированных коронавирусом.

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"Во-вторых, коронавирусная болезнь в Черновицкой области массово пришла в эту область, массовая регистрация больных коронавирусной болезни COVID-19 началась именно из этой области. Именно поэтому и наибольшее количество заболевших медицинских работников в этой области", — отметил министр.

Как сообщал Укринформ, по данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 26 апреля в Украине 8 617 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 209 летальных, 840 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 492 новых случая.

По материалам: ukrinform.ru