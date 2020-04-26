В Украине подтвердили 8617 случаев коронавируса, за сутки — 492

В Украине зафиксировано 8617 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.

"По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 26 апреля в Украине 8617 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 209 летальных, 840 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 492 новых случая", — говорится в сообщении.

В настоящее время коронавирусная болезнь выявлена:

Винницкая область — 388 случаев;

Волынская область — 241 случай;

Днепропетровская область — 292 случая;

Донецкая область — 29 случаев;

Житомирская область — 348 случаев;

Закарпатская область — 329 случаев;

Запорожская область — 182 случая;

Ивано-Франковская область — 731 случай;

Кировоградская область — 323 случая;

г. Киев — 1188 случаев;

Киевская область — 542 случая;

Львовская область — 348 случаев;

Луганская область — 29 случаев;

Николаевская область — 111 случаев;

Одесская область — 220 случаев;

Полтавская область — 172 случая;

Ривненская область — 508 случаев;

Сумская область — 95 случаев;

Тернопольская область — 607 случаев;

Харьковская область — 147 случаев;

Херсонская область — 87 случаев;

Хмельницкая область — 70 случаев;

Черновицкая область — 1341 случай;

Черкасская область — 257 случаев;

Черниговская область — 32 случая.

Читайте также: В Запорожье "закрыли" общежитие, где обнаружили вспышку коронавируса

Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 26 апреля 2020 года в Центр поступило 873 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 24842 сообщения о подозрении на COVID-19.

По материалам: ukrinform.ru