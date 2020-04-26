Верланову ищут замену через конкурс — завтра последний день подачи документов
Понедельник, 27 апреля, является крайним сроком для подачи документов на должность председателя Государственной налоговой службы Украины.
Такая информация обнародована на Едином портале вакансий государственной службы НАГС.
Как отмечается, проведение отбора состоится в 10:00 28 апреля.
В соответствии с информацией, должностной оклад председателя ГНСУ составляет 29 400 гривень.
Лицо, желающее принять участие в отборе по назначению на вакантную должность, должно подать заявление с указанием основных мотивов относительно занятия должности, резюме, а также заявление, в котором сообщает, что к нему не применяются запреты, определенные частью третьей или четвертой статьи 1 Закона Украины "Об очищении власти".
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Как сообщал Укринформ, в ходе заседания Кабмина 24 апреля правительство уволило председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова.
Верланов заявил, что считает своё увольнение политическим решением.
По материалам: ukrinform.ru