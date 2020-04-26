Украина прилагает максимум усилий, чтобы сделать зону отчуждения безопасной — МИД

Украина не только борется с последствиями аварии на ЧАЭС, но и прилагает максимум усилий для преобразования зоны отчуждения на безопасную территорию.

Об этом говорится в комментарии МИД Украины по случаю Международного дня памяти о Чернобыльской катастрофе.

"Несмотря на сложный период, вызванный внешней агрессией, Украина не только успешно борется с последствиями аварии, но и прилагает максимум усилий для преобразования Чернобыльской зоны из "черной дыры" на безопасную территорию изменений и развития современных технологий", — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД подчеркнули, что высоко ценят совместную работу с ООН, МАГАТЭ, ЕБРР, Европейской комиссией, НАТО, а также многими государствами над реализацией международных проектов, направленных на преодоление последствий Чернобыльской катастрофы, снятие с эксплуатации ЧАЭС и преобразование объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему.

При этом особо отмечается успешное завершение в прошлом году совместного проекта с более чем 45-ю государствами-донорами по сооружению крупнейшего в мире мобильного объекта — нового безопасного конфайнмента, способного защитить человечество на протяжении ста лет от ионизирующего излучения разрушенного энергоблока ЧАЭС.

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В то же время, в МИД подчеркнули, что, несмотря на достигнутые результаты, Украина ежедневно сталкивается со многими вызовами, связанными как с управлением зоной отчуждения, так и чернобыльской проблематикой в целом.

"Впереди у нас еще много работы. Поэтому призываем всех неравнодушных к продолжению конструктивного сотрудничества, направленного на минимизацию длительных последствий Чернобыльской катастрофы, в частности обеспечение устойчивого развития пострадавших регионов", — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Дипломаты отметили, что в настоящее время более 5 000 высококвалифицированных специалистов ежедневно обеспечивают радиологическую и экологическую безопасность в зоне отчуждения.

Как сообщалось, 26 апреля отмечается Международный день памяти о Чернобыльской катастрофе.

По материалам: ukrinform.ru