Украине много лет придется ликвидировать последствия Чернобыльской трагедии — Ермак

Украина в течение многих лет должна будет работать над ликвидацией последствий Чернобыльской катастрофы.

Об этом написал в Facebook руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, который вместе с главой государства Владимиром Зеленским, Премьер-министром Денисом Шмыгалем, министром внутренних дел Арсеном Аваковым и первым помощником Президента Сергеем Шефиром принял участие в почтении памяти ликвидаторов аварии на ЧАЭС.

"Украине придется еще много лет работать над ликвидацией последствий Чернобыльской катастрофы", — отметил Ермак.

Он напомнил, что в прошлом году международные подрядчики достроили и передали Украине новое укрытие, установленное над старым саркофагом разрушенного блока ЧАЭС, которое будет защищать от опасности утечки радиоактивных материалов. Теперь же необходимо завершить демонтаж нестабильных конструкций старого укрытия, обработку и захоронение всех радиоактивных остатков.

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Руководитель Офиса Президента также заявил, что Украина должна выбрать оптимальную модель развития энергетической системы.

"Энергетическая безопасность страны — один из самых важных приоритетов команды Президента Зеленского", — подчеркнул он.

Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский 26 апреля совершает рабочую поездку в ​​Киевскую область. Он принял участие в церемонии памяти ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, пообщался с работниками ГСЧС, которые принимали участие в тушении лесного пожара в Зоне отчуждения, и вручил им государственные награды.

По материалам: ukrinform.ru