<img class="aligncenter" title="Антикоррупционный суд перенес рассмотрение дела Насирова на 28 апреля » src=»https://nbnews.com.ua/wp-content/uploads/2020/04/b1b47f36c0d76501a5b96809beff20e0.jpg» alt=»Антикоррупционный суд перенес рассмотрение дела Насирова на 28 апреля » width=»100%» />

ВАКС перенес рассмотрение по делу экс-главы ДФС и руководителя Департамента ДФС на 28 апреля.

Об этом информирует прессслужба САП в Facebook.

"Суд перенес рассмотрение по делу в отношении экс-главы ГФС и руководителя Департамента ГФС Украины на 28 апреля", — говорится в сообщении.

Уточняется, что на понедельник в рамках рассмотрения этого дела было запланировано заседание, однако в суд с ходатайством о переносе всех заседаний, которые были назначены на время карантина, обратился адвокат одного из обвиняемых, который лично не появился в зале суда.

"Коллегия судей ВАКС, заслушав доводы сторон, приняла решение, которым частично удовлетворила ходатайство стороны защиты — рассмотрение дела перенесено на 9:00 ч. 28 апреля 2020 года", — отметили в САП.

Кроме того, как отмечается, суд принял решение проводить на время карантина видео-конференции с Ривненским апелляционным судом с участием одного из защитников по делу, "в связи с невозможностью его прибытий в суд по причине карантина".

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Как сообщал Укринформ, экс-главу ГФС Романа Насирова задержало НАБУ 2 марта 2017 года в рамках расследования "газового дела" экс-депутата Александра Онищенко, однако через две недели Насирова отпустили под залог в размере 100 млн грн.

Насиров обвиняется в злоупотреблении служебным положением (ч. 2 ст. 364) и служебном подлоге (ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса).

По версии следствия, в период 2015-2016 гг. он позволил компаниям депутата Александра Онищенко не платить государству рентную плату за пользование недрами. Эти действия Насирова, по данным следствия, нанесли государству ущерб на сумму более 2 млрд гривень.

31 января 2018 года Насиров был освобожден от должности председателя ГФС, однако 11 декабря Окружной админсуд Киева принял решение восстановить Насирова на этом посту. Кабмин обжаловал это решение.

4 марта 2019 года Шевченковский райсуд Киева по собственной инициативе уменьшил Насирову размер залога со 100 млн гривень до 36 млн.

27 сентября Центр противодействия коррупции сообщил, что Кассационный административный суд Верховного суда отменил все решения судов предыдущих инстанций, которые принимались в пользу Насирова.

Дело Насирова передали из Шевченковского райсуда в Высший антикоррупционный суд.

ВАСК 8 ноября провел подготовительное заседание по делу Насирова и назначил первое заседание по рассмотрению дела по существу на 19 ноября.

По материалам: ukrinform.ru