Дело Гандзюк: заместитель генпрокурора говорит, что собрали достаточно доказательств для суда

Собранных доказательств по делу убийства Екатерины Гандзюк достаточно для завершения следствия и направления в суд обвинительного акта.

Об этом сообщил во время брифинга заместитель генпрокурора Алексей Симоненко.

"Проведя дополнительные допросы, экспертизы и другие следственные действия, прокуроры пришли к выводу, что собранных доказательств достаточно для составления обвинительного акта и передачи дела в суд", — сказал он.

Симоненко добавил, что прокурор 27 апреля объявил о завершении следствия фигурантам дела Владиславу Мангеру, Алексею Левину и другим участникам производства.

Сейчас сторонам предоставлен доступ к материалам следствия. После того, как сторона защиты ознакомится с материалами уголовного производства, они будут направлены в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщалось, 17 марта Печерский райсуд арестовал Левина без права внесения залога до 2 апреля, когда в этом деле истекали сроки следствия.

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В январе Левин был задержан на территории Болгарии. Личность его установили по отпечаткам пальцев, поскольку он изменил внешность.

16 марта Левина экстрадировали из Болгарии в Украину.

Подозреваемый в организации нападения на Екатерину Гандзюк покинул Украину в августе 2018 года, его объявили в международный розыск.

По мнению следователей, Левин является ключевой фигурой, которая связывает исполнителей ("группу Торбина") и заказчиков нападения на Гандзюк. Именно он подозревается в организации этого преступления, подстрекательстве к его выполнению, предоставлении информации, в частности, места проживания Гандзюк.

Активистку Екатерину Гандзюк 31 июля 2018 года облили серной кислотой у подъезда ее дома в Херсоне. Ожогами было поражено 40% тела женщины. Гандзюк перенесла несколько операций, но 4 ноября того же года умерла.

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По подозрению в причастности к ее убийству были задержаны 5 человек, а 12 ноября 2018 года стало известно об аресте Игоря Павловского — бывшего помощника народного депутата Николая Паламарчука.

11 февраля 2019 года Генпрокуратура объявила председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру подозрение в организации убийства Гандзюк. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей, но тот вышел под залог в 2 млн 497 тыс. 300 гривень. 25 апреля стало известно, что Мангеру изменили подозрение — на "заказ на нанесение телесных повреждений".

6 июня 2019 года 5 непосредственных исполнителей нападения были осуждены на сроки от 3 до 6,5 лет лишения свободы.

По материалам: ukrinform.ru