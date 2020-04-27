Эвакуация украинцев из-за рубежа: Президент говорит, что будет четыре рейса в сутки

Общество
Таисия Слепцова0

Эвакуация украинцев из-за рубежа: Президент говорит, что будет четыре рейса в сутки

Президент Владимир Зеленский анонсировал возобновление эвакуации украинцев из-за рубежа специальными рейсами. В сутки будет выполняться до четырех таких рейсов.

Об этом он заявил в видеообращении.

"Мы возобновляем их (украинцев за рубежом — ред.) эвакуацию специальными рейсами. Она будет проходить постепенно и контролируемо, в формате до четырех самолетов в сутки", — сообщил Зеленский.

По его словам, все пассажиры, которые вернутся в Украину, будут поделены на две группы.

Президент сообщил, что первая группа — это большинство, которое имеет смартфоны и сможет пройти обязательную самоизоляцию у себя в дома, благодаря мобильному приложению «Дій вдома».

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Он подчеркнул, что мобильное приложение поможет медикам и полицейским контролировать процесс.

В то же время глава государства добавил, что остальная часть граждан — около 10%, которые не имеют смартфонов, пройдут обсервацию в классическом формате — то есть в подготовленных государством локациях.

Как сообщал Укринформ, 26 апреля Министерство инфраструктуры Украины анонсировало возобновление специальных рейсов в Украину из разных стран мира. Планируются рейсы из Майами, Хельсинки, Неаполя, Стокгольма, Еревана, Парижа, Ниццы, Софии, Ларнаки, Тель-Авива, Амстердама, Дюссельдорфа, Цюриха, Лиссабона, Женевы, Дубаи, Франкфурта, Праги, Милана, Торонто, Осло, Аликанте, Эр-Рияда, Бангкока, Пхукета, Бали.

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Правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, были закрыты учреждения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Приостановлена ​​работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугородное и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

Карантин продлен до 11 мая включительно.

С 28 марта Украина полностью закрыла границу для регулярного сообщения, в том числе авиационного. С 7 апреля запрещено пересекать границу пешком. Въезжать на территорию Украины можно только на автомобиле. Для пересечения открыты 19 пунктов пропуска.

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С 24 марта прием и отправление воздушных судов, выполняющих пассажирские перевозки, запрещены во всех аэропортах, кроме "Борисполя".

Фото: president.gov.ua

По материалам: ukrinform.ru


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