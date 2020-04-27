Гоструда запускает горячую линию для медиков, заболевших COVID-19

Государственная служба Украины по вопросам труда вводит для медицинских работников, заболевших коронавирусом, отдельную горячую линию.

Об этом сообщается на Правительственном портале.

"С целью проведения своевременных расследований несчастных случаев / острых профессиональных заболеваний (инфицирование COVID-19) у медицинских и других работников, которые связаны с выполнением профессиональных обязанностей в условиях повышенного риска заражения COVID-19, и обеспечения их социальной защиты Гоструда вводит горячую линию 044 279 03 28 марта для медицинских работников, заболевших COVID-19", — отмечается в сообщении.

Как сообщал Укринформ, по состоянию на утро 27 апреля в Украине 9009 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 220 летальных, 864 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 392 новых случая.

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При этом коронавирус диагностирован у 1749 медработников.

По материалам: ukrinform.ru