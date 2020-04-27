Из-за изменений климата в Украине могут образоваться три пустыни: синоптик рассказал, каким областям грозит небывалая засуха

По данным кандидата географических наук и синоптика Харьковского гидрометцентра Игоря Кибальчича, угроза нависла над тремя украинскими областями.

Об этом синоптик поведал в интервью изданию «Обозреватель«, пишет «НБН«.

Так, наиболее тревожная ситуация складывается в Одесской, Николаевской и Херсонской областях, отмечает синоптик.

Катастрофическая ситуация сложилась на юге Одесской области, конкретно — в городе Измаил:

«Здесь 2019 год оказался рекордно сухим… Да и с началом 2020 года обильных осадков не было. Местные аграрии в панике, озимы погибают. Циклоны стали образовываться в северных широтах, а здесь чаще начал преобладать антициклон и, соответственно, дефицит осадков».

Также меняется климат и в Харькове: по данным Кибальчича, в этом городе среднегодовая температура воздуха уже поднялась на 2 градуса выше нормы:

«В Харькове сейчас такая среднегодовая температура, какая была в середине 20 века в Херсоне или Ужгороде. Ну а на юге Украины, конечно же, ещё жарче».

По словам синоптика, в Евроазиатской части континента глобальное потепление становится всё более отчетливым. Особенно это заметно у нас, в северных широтах.

Напомним, ранее мы писали, что лето 2020 года станет самым жарким для всей Земли.