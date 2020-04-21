Ученые прогнозируют, что лето 2020 года станет рекордно жарким для всей Земли

Общество
Христина Качоровська0

2020 год полон сюрпризов: пока мир борется с пандемией, учены уже предупреждают, что в этом году нас ждет самое жаркое лето за всю историю.

Жара
Жара. Фото — poltava.to

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «НВ«.

Ученые NOAA (Нацуправление океанологических и атмосферных исследований США) наблюдают за изменениями климата на Земле. Эту организацию по праву считают самой авторитетной в своей сфере.

И несколько дней назад в NOAA заявили, что с вероятностью в 75% этот год станет самым жарким в истории человечества. Если же выиграют оставшиеся 25%, то с вероятностью 99,9% 2020 войдет в ТОП-5 самых жарких годов.

Отмечается, что спустя 3,5 месяца 2020 год уже не раз ставил температурные рекорды в разных уголках мира. К примеру, только в Киеве 3 марта было установлено сразу ТРИ температурных рекорда за день — среднесуточный, температура до обеда и ночная температура. Да и вообще в этом году март стал самым теплым за всю историю климатических наблюдений в Украине.

И такие рекорды зафиксированы не только в Украине, но во всём мире. Примечательно, что с начала года нигде не было зафиксировано рекордно низких температур. Но в марте, по всей Земле, были отмечены восемь рекордно теплых температур.

В NOAA подчеркнули, что потепление произошло ещё до Эль-Ниньо — повышения температуры Тихого океана, которое происходит после перемещения приповерхностных вод. Но так как в 2020 году сего явления не было, то ученые пришли к выводу, что рекордное потепление — это дело рук человека. А если точнее — выброс парниковых газов при сжигании ископаемого топлива.

При этом, отметили ученые, возможность возникновения холодного течение Ла-Нинья в этом году, которое бы снизило температуру на планете, становит 35-40%.

В NOAA также отметили тот факт, что сейчас ледники в Антарктиде и Гренландии таят в 6 раз быстрее, нежели в 90-тых годах прошлого столетия. Таяние ледников приведет к увеличению уровня мирового океана. А уже это может привести к исчезновению прибережных городов в мире — они просто утонут в водах мирового океана.

Напомним, ранее мы писали, как будет выглядеть мир посл глобального потепления.


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