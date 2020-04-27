Количество инфицированных коронавирусом в ВСУ возросло до 44

За последние сутки в Вооруженных силах Украины зафиксировано шесть новых случаев заболевания COVID-19 среди военнослужащих.

В целом количество инфицированных составляет 44 человека, сообщает пресс-служба командование Медицинских сил ВСУ.

«На 07.00 27 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 44 больных с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Также за период пандемии выздоровели 18 человек и 2 летальных случая. На изоляции (в том числе самоизоляции) — 361 человек. Количество личного состава, у которого заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток — 117 человек. За прошедшие сутки зарегистрировано 6 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19 », — говорится в сообщении.

Как отмечается, двое больных военнослужащих находятся в учреждениях здравоохранения.

Также в Медицинских силах заверили, что состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

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Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро 27 апреля подтверждено 9009 случаев COVID-19, из них 220 летальных, 864 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 392 новых случая.

По материалам: ukrinform.ru