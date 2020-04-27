Минздрав планирует проводить до 10 тысяч ПЦР-тестов в сутки

Министерство здравоохранения планирует в ближайшее время увеличить количество ПЦР-тестирований до 10 тысяч в сутки.

Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 27 апреля, сообщает корреспондент Укринформа.

«На сегодняшний день мы уже тестируем до 6 тысяч наших граждан на ПЦР-тесты. Задача, которая стоит сегодня, — в ближайшее время увеличить это количество в сутки до 8-10 тысяч и далее продолжать это увеличение. То есть для этого мы усиливаем мощности наших лабораторий, усиливаем их соответствующими лаборантами, которых мы обучаем для того, чтобы увеличивать это количество тестирований», — сказал Степанов.

В то же время он рассказал, что на сегодня Минздрав получил около 4,5 тысячи ПЦР-систем украинского производства.

«В каждой ПЦР-тестсистеме насчитывается около 100 тестов. То есть мы можем говорить, что около 450 тысяч тестов непосредственно, которые были сделаны гражданами Украины, мы уже получили. Получим сегодня определенное количество. Если мне память не изменяет, около 160 тысяч тестов. И будем далее закупать украинские ПЦР-системы», — рассказал министр здравоохранения.

По его словам, эти украинские ПЦР-системы прошли соответствующую экспертизу и полностью соответствуют по качеству и точности всем мировым стандартам.

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«Мы планируем и далее увеличивать ПЦР-тестирование для того, чтобы иметь реальную картину, и чем больше мы тестируем, тем, считаем, лучше мы можем контролировать ситуацию», — добавил Степанов.

Как сообщал Укринформ, по состоянию на 9:00 27 апреля в Украине 9009 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 220 летальных, 864 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 392 новых случая.

По материалам: ukrinform.ru