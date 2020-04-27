Минздрав планирует сформировать запас средств индивидуальной защиты в Госрезерв

Министерство здравоохранения планирует сформировать запас средств индивидуальной защиты в Госрезерве.

Об этом на брифинге сказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент Укринформа.

"Кроме текущей закупки средств индивидуальной защиты, таких как костюмы биологической защиты, маски, респираторы, то, что нужно медработникам, Минздрав предложил и сейчас составляет соответствующий перечень и количество, чтобы закупить все эти вещи в Государственный резерв", — сказал Степанов.

Министр напомнил, что за закупки средств индивидуальной защиты за средства местных бюджетов ответственность несет местная власть.

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Также Степанов отметил, что Минздрав обратился к областным государственным администрациям с просьбой предоставить информацию относительно закупленных средств индивидуальной защиты, в частности их качества, соответствия стандартам.

Как сообщал Укринформ, ранее Степанов заявил, что Минздрав проведет закупку 71 тыс. защитных костюмов для медицинских работников. Минздрав дал поручение ГП "Медзакупки" закупить 90 тыс. костюмов защиты. Как заявили в ГП, у предприятия была возможность закупить необходимый товар по цене вдвое ниже, чем Минздрав.

По материалам: ukrinform.ru