В Одессе местные жители крайне недовольны затянувшимся карантином. Несмотря на запреты, множество мирных жителей вышли на улицы. Часть из них просто открыто нарушает карантинные меры, другие же вышли озвучить свои требования.

Об этом сообщает «Диалог», передает «НБН».

Одесские предприниматели коллективно вышли к рынку на Тверской и озвучили свои требования. Они хотят получить объяснение насчет того, каковы правила предпринимательской деятельности в период карантина и как людям справляться с этим. В этом собрании участвовало более ста человек, охрана остановила людей и не позволила им занять свои рабочие места. Народ потребовал организовать встречу с руководством рынка, чтобы им наконец-то дали ответы на их вопросы.

Известно, что в Одессе, 25 апреля разрешили частичную работу рынков, но уже 26 запрет был вновь восстановлен в полной мере. Эта неоднозначность крайне негативно отразилась на измотанных карантином людях.

Кроме того, многие граждане Украины игнорируют карантин ради того, чтобы посетить кладбища.

Напомним, как сообщалось ранее, Пушнов рассказал, что Зеленский сделает с Донбассом: в России открыто недооценивают украинскую власть.