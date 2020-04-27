РФ отомстила за санкции: США и Польша стали жертвами масштабной операции Кремля

Польша заявила о том, что Российская Федерация устроила крупномасштабную дезинформационную атаку. РФ пытается ухудшить отношения между Польшей и США.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на знаменитое агентство Associated Press.

Представители Польши отмечают, что новая информационная атака очень похожа на предыдущие кибератаки Кремля. Пресс-секретарь главы службы безопасности Польши Станислав Жарын подчеркивает, что власть страны продолжает разбирательство в деле информационной атаки. Стоит отметить, что пока не удалось найти достоверных доказательств того, что эти опасные проделки совершил именно Кремль. Однако Жарын уверен, что признаки того, что это преступление было совершено Россией, все же есть и вина РФ будет доказана. Не отбрасывается вероятность того, что РФ, таким образом, мстит за санкции.

«Польша долгие годы страдала от пропаганды Российской Федерации. К сожалению, в последнее время мы наблюдаем, что информационные атаки усилились во много раз и с этой тенденцией необходимо бороться», — сказал Жарын.

Напомним, как сообщалось ранее, новая информация о состоянии Ким Чен Ына: Трамп возмущен работой СМИ.