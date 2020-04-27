СБУ разоблачила коррупционную схему в руководстве госагентстве Зоны отчуждения

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили коррупционный механизм при начислении премий руководителям государственных предприятий, входящих в сферу управления Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица госпредприятий предложили председателю агентства начислять им ежеквартальные премии в размере до 500 000 гривень, 50% из которых обещали передавать ей. Председатель сразу сообщила о коррупционном предложении в Службу безопасности Украины и помогала разоблачить злоумышленников», — говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ, в частности, задокументировали факт передачи директором одного из госпредприятий председателю агентства 210 000 гривень за начисление ему премии в размере более 430 000 гривень.

В рамках досудебного расследования уголовного производства по ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины директору госпредприятия сообщено о подозрении в совершении преступления, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Продолжаются следственные действия для установления других возможных коррупционных фактов, а также законности начисления премий должностным лицам государственных предприятий, входящих в управление Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.

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Как сообщалось, в ГАЗО заявили в понедельник, 27 апреля, что НАБУ и СБУ проводят обыски в помещении Госагентства.

"В частности, правоохранительные органы ознакомились с документами, которые могут быть связаны с возможным совершением правонарушения по статье 369 Уголовного кодекса (предложение или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу — ред.) одним из бывших руководителей ГАЗО и государственного предприятия, входящего в сферу управления агентства", — отметили в ведомстве.

Председатель Госагентства по управлению зоной отчуждения Сергей Калашник заявил, что он всесторонне будет способствовать следствию и предоставлять все документы и информацию, которые помогут беспристрастно рассмотреть ситуацию.

Как известно, Калашник является председателем ГАЗО с апреля. До того Госагентство по управлению зоной отчуждения возглавляла с февраля Екатерина Павлова.

Фото: пресс-центр СБУ

По материалам: ukrinform.ru