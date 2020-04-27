Следователи ГБР поймали на взятке полковника полиции

Следователи Государственное бюро расследований задержали полковника полиции за вымогательство и получение 24 тысяч гривень взятки.

Об этом сообщает прессслужба бюро в Telegram.

"Следователи территориального управления ГБР, расположенного в городе Мелитополь, задержали начальника одного из управлений ГУ Нацполиции в Запорожской области за вымогательство и получение неправомерной выгоды", — говорится в сообщении.

Следователи ГБР задержали полковника полиции за вымогательство и получение взятки / Фото: ГБР

По материалам: ukrinform.ru