Следователи ГБР поймали на взятке полковника полиции

Общество
Таисия Слепцова0

Следователи ГБР поймали на взятке полковника полиции

Следователи Государственное бюро расследований задержали полковника полиции за вымогательство и получение 24 тысяч гривень взятки.

Об этом сообщает прессслужба бюро в Telegram.

"Следователи территориального управления ГБР, расположенного в городе Мелитополь, задержали начальника одного из управлений ГУ Нацполиции в Запорожской области за вымогательство и получение неправомерной выгоды", — говорится в сообщении.

Следователи ГБР поймали на взятке полковника полиции

Следователи ГБР задержали полковника полиции за вымогательство и получение взятки / Фото: ГБР

Следователи ГБР поймали на взятке полковника полиции

Следователи ГБР поймали на взятке полковника полиции

По материалам: ukrinform.ru


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