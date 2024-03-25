Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что террористы, которые устроили стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье пытались скрыться и двигались в сторону соседнего государства. По его словам, украинская сторона якобы приготовила для них «окно» для пересечения границы, информирует «НБН».

На соответствующие обвинения россиян в адрес Украины отреагировал Макрон. Французский лидер напомнил, что ответственность за этот теракт на себя взяло «Исламское государство», на что указывают данные разведывательных спецслужб Парижа и его партнеров.

По словам главы государства, российской стороне было бы цинично и контрпродуктивно для своей страны и ее граждан использовать контекст этого нападения, чтобы обратить его против Украины.

Напомним, что российские пропагандисты в эфире своего телевидения использовали deepfake-видео с секретарем СНБО Алексеем Даниловым, чтобы выставить Украину организатором теракта в «Крокус Сити Холле».