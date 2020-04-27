Спецрейсом МАУ из Майами в Киев летят 259 пассажиров – посольство Украины

Специальный коммерческий самолет компании МАУ забрал 259 пассажиров из Майами в Киев, запланировано еще два – в конце апреля и в начале мая.

Об этом сообщило в Facebook Посольство Украины в США.

«27 апреля из Майами вылетел уже четвертый коммерческий спецрейс, организованный при содействии Посольства Украины в США, чтобы граждане могли вернуться домой из США… По его примеру будет организован ряд других специальных рейсов, которые будут осуществлены по объявлению правительства Украины во время карантинного периода в конце апреля и в мае, и которые предоставят возможность гражданам вернуться на Родину из разных уголков мира», — говорится в сообщении.

В диппредставительстве проинформировали, что этим спецрейсом из Майами домой возвращаются 119 учеников из Украины, которые находились в США по американской образовательной программе FLEX.

При содействии посольства Украины вернулись около 1200 человек, которые находились в США, в частности были осуществлены два коммерческих спецрейса из Нью-Йорка и один бесплатный эвакуационный рейс из Вашингтона.

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Как сообщал Укринформ, по данным сайта Worldometer, общее число случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в три миллиона человек. Количество подтвержденных случаев заражений COVID-19 в мире достигло 3 004 120 и включает 207 119 смертей от этой болезни и 882 772 выздоровления.

В тройку наиболее пораженных коронавирусом стран входят США (987 322 случая), Испания (226 629 случаев) и Италия (197 675 случаев).

По состоянию на 27 апреля в Украине лабораторно подтверждено 9 009 случаев заболевания COVID-19, за сутки 392 новых.

По материалам: ukrinform.ru