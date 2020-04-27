Взрывы в Балаклее: Чумак отрицает версию ВСК о преднамеренном минировании

Экс-заместитель генерального прокурора Украины Виктор Чумак отверг озвученную главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамия версию парламентской временной следственной комиссии об умышленном минировании и подрыве боеприпасов на арсенале в Балаклее Харьковской области в марте 2017 года.

Об этом Чумак заявил в Facebook.

«Когда с подачи одного из руководителей подразделений ГБР и по инициативе Давида Арахамия была образована эта ВСК, я собрал всю следственную группу — следователей СБУ, расследующих это дело с самого начала, прокуроров, осуществляющих ее процессуальное руководство, экспертов КНИИСЭ, делавших все официальные экспертизы, и более трех часов заслушивал результаты расследования, в том числе и заключения по каждой версии, которые были у следствия. Так вот версия «закладок в почву» была полностью отвергнута », — отметил Чумак.

По его словам, сделать многокилограммовые закладки на территории арсенала, чтобы это никто не заметил, невозможно.

Кроме того, добавил Чумак, есть и другие доказательства того, что первые взрывы были не из-под земли.

«Со всем уважением отношусь к экспертам Харьковского института судебных экспертиз им. Бакариуса, но отнюдь не понимаю, зачем запутывать и так непростое расследование", — отметил в посте Чумак.

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Он также сообщил, что в прокуратуре "сами в прострации от этих заявлений".

Как сообщал Укринформ, 26 апреля председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Временная специальная комиссия Верховной Рады по расследованию взрывов на складах боеприпасов в Балаклее подготовила свой первый отчет, в котором, в частности, ставит под сомнение официальную версию о применении беспилотников для подрыва арсенала.

По его словам, «экспертиза установила, что причиной одного из первых взрывов, с которого все началось, был подрыв специальных зарядов, которые заранее были заложены в землю. В результате взрыва образовалась воронка, имеющая огромные размеры. В то же время после тушения пожара на территории арсенала обнаружены до 10 аналогичных воронок, что свидетельствует о тождественном характере их минирования". Кроме того, как он отметил, есть материалы следствия, которые подтверждают, что в момент взрыва "в районе Балаклеи не было никаких летательных аппаратов, а сведения Укравиадвижения о пролете беспилотника не выдерживают любой проверки и противоречат здравому смыслу".

В конце прошлой недели на сайте ВР было зарегистрировано постановление, согласно которому парламентская следственная комиссия, выяснявшая обстоятельства пожаров на пяти складах боеприпасов в период с 2014 по 2018 годы, просит продлить ее работу еще на полгода.

В целом Временная следственная комиссия провела три заседания и успела изучить материалы дела, которое касается взрывов на арсенале в г. Балаклея Харьковской области, где в результате взрывов было уничтожено более 91% боеприпасов и военного имущества. Согласно материалам следствия, основной версией взрывов на технической территории военной части А1352 является атака беспилотного летательного аппарата одного из штабелей хранения боеприпасов с последующим разлетом ракет с этого штабеля по другим хранилищам, где размещались снаряды и ракеты. Однако, по мнению комиссии, необходимо дополнительно проверить, «не могли ли взрывы произойти из-за умышленных спланированныз действий виновных лиц, действовавших в течение определенного времени в условиях очевидности для военнослужащих».

Арахамия также сообщил, что в ответ на запрос депутатской комиссии в ГПУ был получен ответ о том, что «на оперативном совещании под председательством заместителя генерального прокурора Чумака В. В. не установлено никаких признаков необъективности почти трехлетнего досудебного расследования данного события».

23 марта 2017 в г. Балаклея Харьковской области на территории военного арсенала Министерства обороны возник пожар с последующей детонацией боеприпасов и разлетом взрывоопасных предметов за пределы арсенала. Из зоны поражения вокруг артскладов было эвакуировано около 36 тысяч человек. Разрушены 392 здания. В список пострадавших внесены 3908 жителей города. Пожар был ликвидирован 26 марта.

По заключению экспертов, причиной пожара на нескольких площадках хранения ракетно-артиллерийского вооружения вблизи Балаклеи является диверсионный акт. Следствие установило свидетелей, которые видели, как с беспилотного летательного аппарата были сброшены средства, повлекшие детонацию и взрывы на складах 65-го ракетно-артиллерийского арсенала Минобороны вблизи Балаклеи, в результате чего на технической территории арсенала произошла детонация ракет ЗМ9-ЗРК "Бук-М1 "и снарядов 152 мм.

По материалам: ukrinform.ru