У 11 пограничников подтвердили COVID-19

По состоянию на понедельник, 27 апреля, в Государственной пограничной службе выявлено 11 инфицированных коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

«По состоянию на 27 апреля 2020 года 11 представителей Государственной пограничной службы Украины — военнослужащих и работников — имеют лабораторно подтвержденный диагноз COVID-19», — говорится в сообщении.

Как отмечается, пограничники в связи с выполнением служебных обязанностей одни из первых находились в зоне риска, ведь контактировали с большим количеством путешественников, которые, в частности, могли болеть пандемическим вирусом.

На данный момент под контролем медиков находятся почти три сотни пограничников, контактировавших с больными. Подавляющее большинство контактных лиц находятся на самоизоляции, остальные изолированы в подразделениях или обсерваторах.

При этом подразделения здравоохранения Госпогранслужбы осуществляют постоянный контроль за лечением больных, определяют круг контактных лиц, отслеживают состояние их самочувствия, при необходимости проводят экспресс-тесты или ПЦР-диагностику на наличие заболевания.

В пресс-службе также сообщили, что в ведомстве существенно изменен графики работы, чтобы уменьшить количество физических контактов. Максимально используются возможности дистанционной формы, телефонной и видеоселекторной связи и т.п. В служебных помещениях введен обязательный масочный режим, проводится уборка с помощью дезинфицирующих средств. Для персонала, осуществляющего пограничный контроль лиц, прибывающих из центров распространения болезни, предусмотрены защитные комбинезоны, очки. Курсанты вместе с командирами своих подразделений постоянно находятся в учебных заведениях Госпогранслужбы и не контактируют с лицами за пределами этой территории. Учебный процесс проводится дистанционно с помощью интернета и телекоммуникаций.

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Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро 27 апреля подтверждены 9009 случаев COVID-19, из них 220 летальных, 864 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 392 новых случая.

По материалам: ukrinform.ru