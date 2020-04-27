Запланированные «мероприятия» на фронте отложены на начало июня – блогер рассказал о планах Кремля по ОРДЛО

Блогер «Вольнодумец» ссылаясь на свои собственные источники, приближенные к российским военным, которые находятся на оккупированной территории Донбасса, пишет, что руководство РФ не отказалось от своих планов по захвату Украины. По его информации, «Кремль отложил все ранее запланированные мероприятия на фронте до лета».

Об этом сообщил портал DonPress, сославшись на Телеграмм-канал блогера «Вольнодумец», передает НБН.

Блогер «Вольнодумец» поделился очередным инсайдом из ОРДЛО. По информации блогера, которую он узнал от источников приближенных к российским военным, кураторы из РФ говорят о том, что «в Украине все идет так, как им надо». Автор поста пишет, о том, что в Кремле отмечают, что к власти в Украине возвращаются люди, которые «помирят два народа», и с ними «можно будет мирно договориться».

«Кураторы из РФ убеждены в том, что в Украине «постепенно происходит возврат к власти нужных России людей, которые и помирят два народа». Т.е. руководители мирно договорятся», — сообщает «Вольнодумец».

Блогер пишет, что российские военные на Донбассе говорят о том, что все планы отложены на июнь. Но, о каких именно планах идет речь блогер, так и не узнал, ведь данную информацию кураторы из РФ тщательно скрывают и не рассказывают раньше времени представителям НВФ.

«Пока все ранее запланированы мероприятия на фронте отложены на начало июня, а российские военные говорят о подготовке к «летней компании» и ждут указаний из Кремля», — пишет блогер.

Но, несмотря на все планы Кремля на будущее относительно оккупированных территорий, сейчас Москве не до «Л/ДНР». Автор поста отметил:

«Руководство Кремля сейчас озабочено финансово-экономической ситуацией в своей стране, с трудом гасит очаги народного недовольства в регионах, и решает вопрос, как бы остаться у власти».

Ранее мы сообщали, что главарь «ДНР» Пушилин выступил с заявлением по поводу закрытия городов в «ДНР» из-за коронавируса.