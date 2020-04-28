74% украинцев на майские праздники останутся дома

Не секрет, что на майские праздники украинцы любят выбираться на природу большими компаниями. Но в этом году, в условиях пандемии коронавируса, большинство людей готовы на майские оставаться дома.

Об этом свидетельствуют результаты опроса проведенного соцгруппой «Рейтинг», пишет «НБН» ссылаясь на «Громадське«.

Так, согласно результатам опроса, майские праздники украинцы проведут так:

Останутся дома — 74%

Займутся домашними делами — 17%

Поедут к родным — 8%

Проведут время с друзьями — 5%

Поедут в путешествие по Украине — 1%

Опрос проводился 24 и 25 апреля по всей территории Украины (кроме ОРДЛО и АР Крым). В опросе приняли участие 1200 респондентов возрастом старше 18 лет.

Напомним, ранее мы писали, что послабление карантина может начаться после майских праздников.