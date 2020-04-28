74% украинцев на майские праздники останутся дома

Общество
Христина Качоровська0

Не секрет, что на майские праздники украинцы любят выбираться на природу большими компаниями. Но в этом году, в условиях пандемии коронавируса, большинство людей готовы на майские оставаться дома.

Весна
Весна. Фото — sterlegrad.ru

Об этом свидетельствуют результаты опроса проведенного соцгруппой «Рейтинг», пишет «НБН» ссылаясь на «Громадське«.

Так, согласно результатам опроса, майские праздники украинцы проведут так:

  • Останутся дома — 74%
  • Займутся домашними делами — 17%
  • Поедут к родным — 8%
  • Проведут время с друзьями — 5%
  • Поедут в путешествие по Украине — 1%

Опрос проводился 24 и 25 апреля по всей территории Украины (кроме ОРДЛО и АР Крым). В опросе приняли участие 1200 респондентов возрастом старше 18 лет.

Напомним, ранее мы писали, что послабление карантина может начаться после майских праздников.


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