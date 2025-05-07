По результатам соцопроса КМИС 47% респондентов считают, что сделка по добыче полезных ископаемых между Украиной и США положительно повлияет на их страну, информирует издание «НБН».

22% участников исследования убеждены, что ресурсная сделка Киева и Вашингтона негативно повлияет на Украину, а 19% опрошенных верят, что договор никак не повлияет на их страну. 12% граждан не смогли ответить на этот вопрос.

Больше всего положительных ожиданий от подписания соглашения о полезных ископаемых с Америкой у жителей центра и юга Украины – 52% и 50%. На западе и востоке таких респондентов 43% и 33%.

В то же время 23% опрошенных в центре и на юге не ждут ничего хорошего для своей страны от ресурсной сделки с США. Такого же мнения придерживаются 20% граждан на западе и 26% респондентов на востоке Украины.

Как сообщалось, соцопрос показал, что глава Белого дома Дональд Трамп за 100 дней своего президентства потерял доверие украинцев.