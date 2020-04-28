"Дарница" за пять лет выпустила более 40 собственных разработок

28.04.2020 20:09

Укринформ

Фармацевтическая фирма «Дарница» интенсивно разрабатывает новые препараты, инвестируя в них и собственные средства.

Об этом сказал в интервью Укринформу председатель совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив, сообщает корреспондент агентства.

"За последние 5 лет "Дарница" выпустила более 40 новых брендов, в разработку которых мы инвестировали 35,3 млн евро. В 2020 году планируем зарегистрировать 11 новых наименований лекарственных средств в 27-ми дозировках и типах упаковок. Пять препаратов уже получили разрешение к реализации", — отметил Шимкив.

Он уточнил, что "Дарница" расширила линейку назальных спреев, седативных средств и средств для регуляции физиологического ритма кишечника. В категории рецептурных лекарств представила сбалансированный кристаллоидный раствор для коррекции нарушений электролитного баланса, препарат для лечения подагры и двойную комбинацию антигипертензивных лекарственных средств, что является оптимальной для эффективного контроля артериального давления.

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Также Шимкив рассказал, что в 2019 году "Дарница" провела ребрендинг и представила новую стратегию, в частности планируя, стать лидером в комплексных генериках. Развивая продуктовое портфолио, компания придерживается выбранной стратегии — фокусироваться на лечении наиболее распространенных в Украине заболеваний.

«Разработку новых препаратов мы ведем в сотрудничестве с научно-медицинским сообществом, и ныне наш портфель включает более 60 продуктов на различных этапах фармацевтической разработки, которые мы планируем зарегистрировать до 2023 года. Это результат как собственной разработки "Дарницы", так и кооперации с международными компаниями. На исследования и разработку новых продуктов компания ежегодно направляет более 40% от общего объема инвестиций», — сказал Шимкив.

По материалам: ukrinform.ru