Денисова предлагает изменить законодательство о суррогатном материнстве

Внесение изменений в законодательство в вопросе суррогатного материнства должно закрепить требование о применении репродуктивных технологий исключительно для граждан Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса уполномоченного ВР Украины по правам человека.

"Именно для обеспечения контроля за соблюдением прав детей уполномоченный видит целесообразным внесение изменений в Семейный кодекс Украины, профильное законодательстве и закрепление требования о возможности применения репродуктивных технологий методом суррогатного материнства исключительно для граждан Украины", — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, уполномоченный отметила, что предоставление услуг суррогатного материнства иностранцам "приводит в первую очередь к нарушению прав детей и к ситуации, в которой Украина не способна проконтролировать дальнейшую судьбу детей и защитить своих граждан".

"Сейчас процедура оплодотворения и рождения ребенка с применением методов суррогатного материнства урегулирована статьей 123 Семейного кодекса Украины и Порядком применения вспомогательных репродуктивных технологий в Украине, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Украины от 09.09.2013 № 787", — сообщили в пресс-служб.

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В то же время, как отметили в Офисе уполномоченного, такое нормативное регулирование "демонстрирует свое несовершенство и оставляет широкий простор для махинаций и преступных действий, которые приводят к незаконному вывозу новорожденных детей за границу".

Ранее заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что Верховная Рада должна урегулировать вопрос суррогатного материнства, чтобы исключить продажу детей за границу.

Как сообщал Укринформ, 25 апреля в Киеве пресекли деятельность группы лиц, которая наладила перемещения за границу младенцев под прикрытием программы суррогатного материнства.

По материалам: ukrinform.ru