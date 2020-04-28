Из Майами самолетом эвакуировали 259 украинцев

Самолетом рейса «Майами-Киев» из США прибыли 259 пассажиров, из которых почти половина — украинские ученики, которые попали за океан по американской образовательной программе FLEX.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

«Эвакуационный рейс из США был специально организован Министерством иностранных дел и Министерством инфраструктуры. После приземления сотрудники санитарно-карантинного подразделения вместе с пограничниками провели температурный скрининг всем без исключения пассажирам. Повышения температуры и жалоб на самочувствие зафиксировано не было. Добавим, что пограничники при осуществлении контрольных процедур находились в средствах индивидуальной защиты, а те, кто проводили соответствующие формальности непосредственно на борту самолета, проверяли заполнение пассажирами соответствующих регистрационных форм — еще и в защитных костюмах », — говорится в сообщении.

И хотя все пассажиры этого рейса настраивались на обязательную обсервацию, по прилету в Украину у них появился выбор. Правительство Украины внесло изменения в порядок прохождения карантина лицами, прибывшими из-за рубежа. Теперь желающие на две недели изолироваться дома имеют такую ​​возможность при условии регистрации в приложении «Дія вдома».

Эвакуация украинцев с Маями Фото: ГСЧС

По материалам: ukrinform.ru