Коррупционная схема в агентстве по вопросам ЧАЭС: фигуранта отпустили под 1,26 миллиона залога

Директора ГСП «Радон» Игоря Буксанчука, которого подозревают в предоставлении неправомерной выгоды в. и. о. председателя Государственного агентства по управлению Зоной отчуждения, отпустили под залог в размере 1,26 млн грн.

Об этом стало известно во время оглашения решения по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения Буксанчуку Высшим антикоррупционным судом.

Как стало известно в ходе заседания, Павлова Екатерина Сергеевна обратилась в НАБУ с заявлением о предложении о даче ей неправомерной выгоды.

В частности, Буксанчук получил премию в размере 438 тыс. грн, а Павловой передал неправомерную выгоду в размере 210 тыс. грн. Средства были изъяты в ходе проведения следственных действий.

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Сам Буксанчук отрицает предоставление неправомерной выгоды Павловой и подчеркивает, что решение о премировании было принято коллегиально комиссией по премированию.

Как сообщалось, вчера в ГАЗО проходил обыск в связи с тем, что НАБУ и САП совместно с ГУБКОП СБУ разоблачили генерального директора государственного предприятия на предоставлении неправомерной выгоды в. и. о. председателя Государственного агентства Украины по управлению Зоной отчуждения.

По материалам: ukrinform.ru