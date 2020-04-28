Минздрав готовит для психбольниц «план спасения» от закрытия

Министерство здравоохранения в ближайшее время озвучит алгоритм действий по выходу из сложившейся ситуации в психиатрических больницах в связи с недофинансированием.

Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге во вторник, сообщает корреспондент Укринформа.

«Мы проводим аудит и уже наработали количество решений, по какому механизму будем выходить из этой ситуации, корректировки будем вносить сейчас, в том числе и в бюджет. Потому что нам необходимо реформирование медицины, а не разрушение… В ближайшие дни мы озвучим свои предложения, свои механизмы и свой алгоритм выхода из той тяжелой ситуации, которая сложилась, чтобы не было развала, чтобы не было такого увольнения медицинских работников, чтобы не было ни в коем случае закрытия больниц», — заявил Степанов.

В этом контексте он вспомнил ситуацию в Киевской психиатрической больнице, где вчера врачи вышли на акцию протеста.

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«Если мы говорим непосредственно о Киевской клинической больнице «Психиатрия», то там сегодня 1401 работник, из которых 126 врачей и 364 медицинских сестер. Действительно, после вступления второго этапа реформы начиная с 1 апреля это учреждение очень сильно недофинансировано. Оно идет с очень большим дефицитом, если сравнить с бюджетом прошлого года. Этот дефицит составляет 153 миллионов гривень. То есть, это 22% от того, что было осуществлено в прошлом году… Такая ситуация происходит по многим психиатрическим больницам. То есть, они все идут с дефицитом», — подчеркнул министр.

По его словам, полностью отсутствовала коммуникация с главными врачами психиатрических больниц на этапе имплементации реформ.

«Полностью отсутствовал диалог с ними: непосредственно с врачами, с медицинскими работниками, которые должны были стать драйверами этой реформы. То есть, они узнали за 2 недели, за месяц до старта реформы, какой именно тариф, сколько он будет составлять, что будет входить в тариф, и после этого начали составлять свои бюджеты», — заявил Степанов.

Как сообщалось, 1 апреля в Украине стартовала Программа медицинских гарантий — перечень медицинских услуг, которые государство гарантирует пациенту. Воспользоваться ей может любой гражданин Украины, а также лица, приравненные к гражданству.

Накануне ряд СМИ сообщили, что врачи КНП «КБ «Психиатрия» вышли на протест в связи с внедрением второго этапа медицинской реформы, в рамках которой, по словам медиков, предполагается сокращение финансирования больницы, что приведет к увольнению работников.

По материалам: ukrinform.ru