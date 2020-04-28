Останется навсегда: китайские ученые считают, что COVID-19 станет сезонным заболеванием

А это значит, что каждый год в эпидсезон он будет проявляться у жителей Земли точно так, как грипп или ОРВИ.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «УНИАН«.

Китайские ученые считают, что полностью остановить распространение коронавируса и победить его практически нереально. Скорее всего, он навсегда останется в нашем мире и станет ещё одной сезонной болезнь, на ровне с гриппом и ОРВИ.

К таким выводам ученые из Института биологии патогенов Китайской академии медицинских наук. По их словам, есть много случаев, когда коронавирус у людей протекает почти незаметно и бессимптомно, а это значит, что остановить его практически невозможно.

«Мы думаем, что этот вирус будет долго существовать с человечеством и превратится в обычную сезонную болезнь».

Напомним, ранее мы писали о ситуации с коронавирусом в Украине и мире.