Откроют только те рынки, которые смогут придерживаться санитарных норм — Степанов

Министерство здравоохранения планирует открытие только тех рынков, которые будут в состоянии придерживаться необходимых санитарных требований.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент Укринформа.

"Министерство здравоохранения разработало постановление, которое предусматривает возобновление работы агропродовольственных рынков. В среду документ будет внесен на рассмотрение Кабмина. Для того чтобы это было безопасно, Минздрав и Минэкономики разработали четкий алгоритм санитарного контроля. Сейчас планируется открытие продовольственных рынков, которые будут в состоянии обеспечить все необходимое для соблюдения всех санитарных норм", — отметил Степанов.

Он отметил, что документ предусматривает, что в условиях распространения коронавируса агропродовольственные рынки должны работать с соблюдением строгих требований. В частности, допуск работников, продавцов и посетителей осуществляется при наличии маски на лице, в том числе и изготовленной самостоятельно, или респиратора.

По словам министра, должно быть обеспечено прохождение бесконтактного температурного скрининга. Количество посетителей не должно превышать количества из расчета один покупатель на 10 кв. метров торговой площади рынка. Проведение дезинфекции контактных поверхностей должно проводиться каждые 3:00. Уборка и дезинфекция всех помещений в конце каждого рабочего дня.

"Отсутствие неконтролируемой стихийной торговли на территории до рынка. Для продавцов расстояние между рабочими местами должно быть не менее 3 метров. Также обеспечение постоянного информирования посетителей об установленных ограничениях и профилактике коронавирусной болезни", — добавил Степанов.

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Как сообщал Укринформ, в понедельник в офисе Президента состоялось традиционное совещание по вопросам предотвращения распространения эпидемии COVID-19. На нем Владимир Зеленский одобрил идею возможного открытия рынков по определенному протоколу соблюдения правил безопасности.

Позже в видеообращении Президент заявил, что продовольственные рынки могут возобновить работу уже в эту пятницу, но при условии соблюдения всех правил безопасности.

В Украине сегодня, 28 апреля, зафиксировано 9410 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За минувшие сутки заболел 401 человек. Из них 25 детей и 94 медицинских работников.

По материалам: ukrinform.ru